Lionel Messi: Vorstellung bei Paris Saint-Germain, die große PK

+++ Messi bei den Fans +++

+++ Messi auf dem Rasen +++

+++ Tausende Fans vor dem Prinzenpark +++

+++ Messi verlässt den Saal +++

+++ Messi über Verratti +++

+++ Messi über Pochettino +++

+++ Al-Khelaifi über Financial Fair Play +++

“Wir sind immer darum bemüht, das Financial Fair Play einzuhalten. Vor dem Messi-Transfer haben wir unsere Zahlen geprüft und abgewogen, ob es möglich ist, diesen Deal zu machen. Und es war möglich. Wir machen nichts, ohne es zu prüfen. Messi ist ein Riesengewinn. Wir verdienen Geld durch Trikotverkäufe, Social Media und Werbung. Wir achten immer auf das Financial Fairplay.”

+++ Messi über seinen Barca-Abschied +++

+++ Messi über Neymar +++

+++ Messi über Ziele +++

+++ Al-Khelaifi über Mbappé +++

+++ Messi über sein Debüt +++

+++ Messi über Neymar und Mbappé +++

+++ Erste Messi-Worte +++

“Ich möchte mich beim Präsidenten und dem ganzen Klub bedanken, dass dieser Transfer möglich gemacht wurde. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein, und gespannt, das Projekt zu starten. Der Abschied aus Barcelona ist mir sehr schwergefallen, es hat sehr an meinen Nerven gezehrt, aber jetzt beginnt ein neues Kapitel. Ich habe mich sehr gut gefühlt, als ich hier angekommen bin. Ich bin dankbar für diesen tollen Empfang und will alles auf dem Platz geben. Ich bin immer noch so hungrig wie am ersten Tag meiner Karriere. Dieser Klub will Titel gewinnen - und das will ich auch.”