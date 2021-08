WWE NXT: 180-Kilo-Koloss Odyssey Jones rückt in den Fokus

In der aktuellen Ausgabe der Dienstagsshow NXT, derzeit angeblich Schauplatz eines Machtkampfs um die künftige Ausrichtung der Show und der Promotion an sich, gewann das junge Schwergewicht Odyssey Jones ein Match, das wie die symbolische Zuspitzung der internen Grabenkämpfe wirkte.

Im Halbfinale des aktuellen Breakout Tournaments, mit dem NXT neue Gesichter in den Vordergrund rücken will, siegte Jones binnen drei Minuten mit seinen Powermoves gegen das frühere Independent-Talent Trey Baxter (Blake Christian) und rückte ins Finale vor, wo er entweder auf Duke Hudson (Brendan Vink) oder Carmelo Hayes (Christian Casanova) treffen wird.

Im Hauptkampf der Show feierte derweil das deutsch-russische Top-Talent Ilja Dragunov seine WWE-Premiere im US-TV - und trieb seine Fehde gegen den Österreicher WALTER voran, die beim TakeOver am Tag nach dem SummerSlam in einem von Fans heiß erwarteten Showdown münden wird.

Odyssey Jones wie der junge Mark Henry

Bei dem neu in den Fokus gerückten Odyssey Jones handelt es sich um Omari Palmer, als Offensive Guard eine frühere Hoffnung im College-Football an der Syracuse University - dessen Hoffnungen auf eine NFL-Karriere von einer Beinverletzung gestoppt worden waren.

Er steht seit 2019 unter WWE-Vertrag und erinnert optisch an eine junge Version des vor kurzem zu Konkurrent AEW gewechselten Hall of Famers Mark Henry. Wie der “World’s Strongest Man” verfügt auch Jones über beeindruckende Kraft, im Performance Center von WWE beeindruckte er, indem er ein 363-Kilo-Gewicht im Kreuzheben stemmte.

Obwohl Jones im Ring anzumerken ist, dass er noch unerfahren ist und einige Unsicherheiten in seinen Bewegungsabläufen hat, beeindruckt er schon durch kraftvolle Aura, Dynamik und Charisma, bereits jetzt darf er sogar schon am Hauptkader schnuppern.

Jones durfte auch schon bei RAW und SmackDown reinschnuppern

Jones scheint bei WWE nun das zu werden, was McMahon dem an der Schwelle zur RAW- oder SmackDown-Beförderung plötzlich gefeuerten Bronson Reed nicht zugetraut zu haben scheint.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Ilja Dragunov wehrt Attacke von WALTER ab

Zum ersten Mal in der TV-Show von NXT zu sehen war der eigentlich beim Europakader NXT UK verortete Ilja Dragunov, der beim nächsten TakeOver-Event gegen WALTER antreten wird, mit dem er sich in England (und vor WWE-Zeiten auch in Deutschland) schon höchst sehenswerte Duelle geliefert hatte.

Eine neue Klausel wurde auch für den Showdown zwischen Adam Cole und Kyle O’Reilly bestimmt. Das “Undisputed Finale” - das Coles letztes WWE-Match werden könnte - wird eine Variation eines Three Stages of Hell Matches: Nacheinander begegnen sich die beiden erst in einem normalen Wrestling-Match, dann einem Street Fight ohne Regeln und schließlich - wenn bis dahin noch keiner 2:0 führt (was unwahrscheinlich ist) in einem Steel Cage Match.