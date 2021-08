Fußball: Schiedsrichter Manuel Gräfe tritt gegen den DFB nach

Auf diese Art und Weise wurde noch kein Schiedsrichter von der Bundesliga-Bühne verabschiedet: Die Spieler von Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen standen am 34. Spieltag der vergangenen Saison nach dem 3:1-Sieg des BVB Spalier für Manuel Gräfe , der nach Erreichen der Altersgrenze des Deutschen Fußball-Bundes seine Karriere beenden musste.

“Ich denke mal, es gibt einen Termin in einem Jahr. Das ist realistisch”, sagte Gräfe nun im Phrasenmäher -Podcast der Bild-Zeitung. “Es kann durchaus ein Rechtsstreit über Jahre werden.” (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Gräfe kritisiert DFB mehrfach

Geht es nach Gräfe, hätte es allerdings gar nicht so weit kommen müssen: “Ich hätte es gern in einem Miteinander gesehen. Und deshalb gab es ja auch das Gespräch mit dem DFB und den Wunsch, die Anfragen – gerade von Guido Winkmann und mir”, erklärte der Berliner. “Man hätte das alles miteinander regeln können. Aber wie immer wird das dann in Hinterzimmern entschieden. Und ich glaube nicht aufgrund von Leistungsgedanken.”