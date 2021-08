Paris Saint-Germain: Startelf mit Messi, Neymar, Ramos & Co.

Mit Lionel Messi angelt sich Paris Saint-Germain den nächsten Superstar. Mit einer Weltauswahl um den Argentinier will PSG den Champions-League-Titel einfahren.

Für Lionel Messi, dessen Wechsel zu Paris Saint-Germain am Dienstag offiziell verkündet wurde , beginnt in Frankreich ein neues Kapitel.

Nach insgesamt 778 Pflichtspielen für den FC Barcelona wird der argentinische Superstar in Zukunft für das Star-Ensemble von Paris Saint-Germain auflaufen.

Der französische Top-Klub bedient sich mit Messi nicht zum ersten Mal im obersten Regal des Fußballs. So wechselten in dieser Transferperiode bereits Real-Ikone Sergio Ramos oder Torhüter Gianluigi Donnarumma zu PSG. ( Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker )

Spätestens nach der Verpflichtung von Messi kann der Scheich-Klub eine Startelf stellen, die von Topstars nur so übersät ist. Mit der vereinseigenen Weltauswahl soll in dieser Saison endlich der ganz große Wurf in der Champions League gelingen.