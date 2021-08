Boxen: Augenverletzung stoppt Pacquiao-Gegner

Da WBC- und IBF-Weltmeister Errol Spence (USA) wegen einer Augenverletzung nicht antreten kann, kämpft Pacquiao in Las Vegas gegen WBA-Champion Yordenis Ugas (Kuba). Das gaben die Organisatoren des Fights bekannt, der am 21. August stattfinden wird.

Pacquiao stand zuletzt im Juli 2019 im Ring

Pacquiao (42) hatte im Mai bei Twitter angekündigt, dass er nach einer zweijährigen Pause in den Ring zurückkehren werde. Doch Weltergewichtler Spence, in 21 Profikämpfen ungeschlagen, musste nach einem Netzhautriss absagen. "Leider haben die Ärzte einen Riss in meinem linken Auge festgestellt, ich muss so schnell wie möglich operiert werden", sagte Spence.