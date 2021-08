Eintracht Frankfurt: Start unter Oliver Glasner völlig missraten

Pokal-Blamage! Glasners Eintracht-Debüt geht in die Hose

Ein Ausscheiden in der ersten Runde des DFB-Pokals? Für die Favoriten gibt es anschließend stets großen Erklärungsbedarf.

Glasner selbstkritisch: “Jeder reflektiert auch für sich selbst”

Nach fünf Jahren Fredi Bobic und drei Spielzeiten Adi Hütter haben die Frankfurter mit Markus Krösche und Oliver Glasner einen neuen Sportvorstand und Trainer verpflichtet. Ergebnisse helfen, um Vertrauen zu schaffen, ein Auftritt wie am Sonntagnachmittag bei einem Drittligisten lässt den Wind schnell rauer werden.

“Wir sind sehr selbstkritisch. Jeder ist enttäuscht und reflektiert auch für sich selbst”, sagte Glasner nach Abpfiff in Mannheim.

Die Mängelliste ist lang. Ob im Spielaufbau, der Defensivarbeit oder in Sachen Kreativität und Torgefahr – es fehlte bei der Eintracht an allen Ecken und Enden. Der Favorit rannte nach dem Rückstand kopflos an, Martin Hinteregger holte sich beinahe schon phlegmatisch eine Gelb-Rote Karte ab.