Werder Bremen: Pokal-Aus, keine Stürmer, Aursnes-Deal geplatzt - Hat sich Werder verzockt?

Bei Werder Bremen droht die vorsichtige Zuversicht nach dem ordentlichen Saisonstart in der 2. Bundesliga schon wieder zu verfliegen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Nicht nur das enttäuschende Pokal-Aus für den Bundesliga-Absteiger in der ersten Runde beim Drittligisten VfL Osnabrück trübt die Stimmung bei den Fans und im Umfeld. Auch die Kaderplanung, vor allem mit Blick auf die Offensive, sorgt für Verunsicherung.

Vor etwa drei Wochne hatte Sportchef Frank Baumann den großen personellen Umbruch angekündigt, doch lange blieb es ruhig. Bis sich endlich in der Pokalwoche die Abgänge von Yuya Osako (Vissel Kobe), Johannes Eggestein (Royal Antwerpen) und Josh Sargent (Norwich City) anbahnten und schließlich finalisiert wurden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Werder hat “keinen zweiten Stürmer auf der Bank”

“Ich hatte heute keinen zweiten Stürmer auf der Bank, den ich hätte einwechseln können. Das ist Fakt”, bemängelte Trainer Markus Anfang nach der 0:2-Pleite in Osnabrück. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Eigentlich hatte sich Bremen genau deshalb mit Sargents neuem Verein Norwich City darauf geeinigt, dass der US-Amerikaner im Pokal noch ein letztes Mal für den Zweitligisten aufläuft. Doch Sargent selbst durchkreuzte diesen Plan, da er sich nicht mehr in der Lage sah, zu spielen – sehr zum Unmut der Verantwortlichen in Bremen.

Weitere Einnahmen aus dem DFB-Pokal sind dahin

Der Geschäftsführer Sport peilt nun die dringend benötigen Neuverpflichtungen an. Der Klub wolle “im Offensivbereich personell nachlegen und in dieser Woche mindestens einen Neuzugang für den Sturm präsentieren.”

Transfer von Wunschspieler geplatzt - Kastrati-Deal verzögert sich

An anderer Stelle, im Mittelfeld, hat sich ein Wunschspieler nach wochenlangem Hin und Her zu allem Überfluss gegen das Angebot von Werder entschieden. Fredrik Aursnes wechselt zum niederländischen Spitzenklub Feyenoord Rotterdam, wie sein bisheriger Verein Molde FK am Sonntag verkündete.