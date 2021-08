Hoffenheims Georginio Rutter bekommt 95er-Bewertung

Rutter gilt als großes Sturmtalent und soll bei 1899 Hoffenheim in der kommenden Saison eine tragende Rolle spielen. Davon geht auch EA aus – und hat den jungen Franzosen mit einer 95 OVR ausgestattet. Im Rahmen des FUTTIES-Events wird der Stürmer als Rohdiamant und kommender Future-Star gefeiert. Im Vergleich zu den eigentlichen Future-Stars-Karten hat Rutter dann doch eine deutlich bessere Version erhalten – aber wir befinden uns ja auch schon am Ende von FIFA 21.

Rutter-SBC kostet ca. 141.000 Münzen

Rutter hat eine interessante FUTTIES-SBC erhalten, die natürlich in die aktuelle Meta passt. Etwas schade ist allerdings, dass die Karte nur 4-Sterne-Skills hat, dafür gibt es das Maximum bei schwacher Fuß. Als Franzose in der Bundesliga ist Rutter auch leicht zu verlinken, zudem ist er einer der wenigen starken Spezialkarten von TSG 1899 Hoffenheim. Von den Werten her ist die Karte also nicht wirklich besonders, doch FUT-Romantiker können mit dem Talent bestimmt etwas anfangen. Seine normale Bronze-Karte hat nur ein 63er-Rating, Rutter darf sich also über ein Upgrade von 32 Punkten freuen.