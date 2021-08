Lionel Messi zu Paris Saint-Germain - Wechsel perfekt

Tränen, Vorwürfe, Emotionen: So lief Messis Barca-Abschied

Lionel Messi wird künftig das Trikot von Paris Saint-Germain tragen. Am Dienstagnachmittag postete der französische Topklub auf Twitter zunächst ein kurzes Video, das auf die Ankunft des Superstars hindeutete.

Messi setzt PSG-Starensemble die Krone auf

In Paris setzt Messi dem Ensemble aus Superstars die Krone auf. Für PSG spielen bereits Messis früherer Barca-Mitspieler Neymar, der französische Stürmerstar Kylian Mbappé oder der italienische Europameister Marco Verratti, sowie Messis argentinischer Landsmann Ángel di Maria.

Messi verabschiedet sich tränenreich vom FC Barcelona

Der FC Barcelona hatte am Donnerstag Messis Abschied offiziell verkündet. Am Sonntag verabschiedete sich der Offensivstar tränenreich auf einer Pressekonferenz von seinem langjährigen Klub.

Tränenflut! So emotional verabschiedet sich Messi

Der argentinische Superstar gewann mit Barca 35 Titel und erzielte in 778 Pflichtspielen 672 Tore seit seinem Debüt im Oktober 2004. Das sogenannte Financial Fair Play der spanischen Liga ließ allerdings keinen Spielraum für eine Vertragsverlängerung, Barca hat Schulden in Höhe von fast einer halben Milliarde Euro angehäuft.