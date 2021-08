Valorant Waffen Guide: Odin – ein starkes Maschinengewehr?

Maschinengewehre sind in FPS Spielen eher selten die erste Wahl. Wir fragen uns heute: Warum eigentlich? Das Odin hat doch alles, was das Valorant-Herz begehrt!

Heute soll es nicht um die allseits beliebten Sniper, Gewehre und Schrotflinten gehen. Dass Valorant als FPS viele coole Waffentypen zu bieten hat, ist klar. Aber was ist eigentlich mit Maschinengewehren? Haben die dicken Wummen nicht auch etwas Liebe verdient? Immerhin geben sie uns so viel. Wie zum Beispiel 100 Schuss im Magazin bei einer Feuerrate von 15 Schuss die Sekunde. Neugierig geworden? Dann erklären wir euch hier, was ihr zum Odin wissen solltet und warum das Maschinengewehr genau das Richtige für euch sein könnte.