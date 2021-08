FIFA 21: Arjen Robben wird mit 96er-SBC verabschiedet

Robben-SBC kostet rund 200.000 Münzen

Robben wurde in seinen letzten Monaten leider wieder durch seine Verletzungsanfälligkeit ausgebremst, die ihn seine ganze Karriere über begleitet hat. Es gibt nicht wenige, die behaupten, dass Robben ohne seine ganzen Verletzungen auch Weltfußballer hätte werden können. Aber zurück vom Konjunktiv in das Hier und Jetzt, in welchem Robben eine starke FUTTIES-SBC erhalten hat. Die Werte sind dem Endgame-Status von FIFA 21 gerecht. Seine Karte bringt alles mit, was sich wünscht. Robben hat 5-Sterne-Skills und völlig überraschend 4-Sterne-Schwacher-Fuß bekommen. Wir kennen alle den berühmten Robben-Move, von der rechten Seite mit links in die Mitte ziehend, auch weil er mit Rechts nicht flanken konnte.