Zurück in League of Legends: NiP in der LPL

Nach jahrelanger Abstinenz kehrt die schwedische eSports-Organisation zurück zu League of Legends - doch nicht in Europa. Stattdessen ist der Wiedereinstieg in die chinesische LPL als Fusion mit Victory Five geplant.

Ninjas in Pyjamas ist eine der bekanntesten eSports-Organisationen in Europa. Das Traditionsteam verfügte und verfügt über zahlreiche Spieler und Mannschaften, die in den unterschiedlichsten eSports-Disziplinen antreten. Insbesondere Counter-Strike: Global Offensive und Rainbow Six Siege sowie Valorant sind hier hervorzuheben. Vor einigen Jahren zählte auch ein League-of-Legends-Roster zum schwedischen Aufgebot, jedoch wurde dieses nach dem Finale der EU Masters 2018 aufgelöst.

Für einige Jahre spielte die Organisation zudem in der EU LCS, der Vorgängerliga der LEC - der höchsten europäischen Spielklasse in League of Legends. Nun aber scheint die Rückkehr zu Riot Games’ MOBA-Titel besiegelt zu sein, wenn auch an anderer Stelle und in einer anderen Form.

Ninjas in Pyjamas spielen in China

Bereits vergangenen Juli wurde darüber berichtet, dass eine Fusion aus den bestehenden eSports-Organisationen Ninjas in Pyjamas und Victory Five im Raum stehe. Nachdem nun das finale “Go” von Riot Games kam, und der Zusammenschluss aus dem schwedischen Unternehmen und der chinesischen Tech-Firma ESV5 finalisiert wurde, kommt es im Summer Split 2022 zur Umbenennung.