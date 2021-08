Nationalmannschaft: Hansi Flick holt Hermann Gerland in sein Trainerteam

Der neue Bundestrainer Hansi Flick setzt in seinem Staff auf einen früheren Vertrauten: Hermann Gerland. Letzte Details sind laut Flick aber noch zu klären.

Hansi Flick kann auch in seiner neuen Funktion als Bundestrainer auf die Dienste von Hermann Gerland zählen.

Der frühere Co-Trainer des FC Bayern wird laut Flick zum Trainerstab des neuen Bundestrainers zählen. Das kündigte der 56-Jährige auf seiner Antrittspressekonferenz am Dienstag und bestätigte damit entsprechende SPORT1 -Informationen . ( Die Flick-PK zum Nachlesen im Ticker )

Flick will Gerland gerne als Scout wieder an Bord holen. “Da müssen wir uns noch im Detail darüber unterhalten, welche Aufgabe er hier ausfüllen kann”, sagte Flick. “Ich kenne Hermann schon ewig. Hermann ist einer der ehrlichsten Menschen, die ich in diesem Sport erlebt habe. Ich glaube, er tut uns als Verband sehr, sehr gut.”