Nach Skandal: Activision Blizzard verliert wichtige Sponsoren

Am 21. Juli flatterte dem Publisher eine schwerwiegende Klage ins Haus, die sich mit den Vorwürfen gefährlicher Arbeitskultur und sexueller Belästigung beschäftigt. Das California Department of Fair Employment and Housing, eine Antidiskriminierungsbehörde, wählte dafür den gerichtlichen Weg, nachdem zwei Jahre lang keine außergerichtliche Übereinkunft mit den Beschuldigten getroffen werden konnte. Mit öffentlichen Entschuldigungen und Wechseln in den Führungspositionen zeigten der Publisher erste Reaktionen auf immer mehr skandalöse Details, die tausende betroffene Mitarbeiter in die Öffentlichkeit brachten.