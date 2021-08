DFB, PK: Hansi Flick legt los - Vorstellung mit Trainerteam

Neustart mit Höwedes: Flick bastelt weiter am DFB-Team

Endlich ist es so weit: Hansi Flick feiert seinen Start als Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft.

Auf seiner Vorstellungs-Pressekonferenz in Frankfurt am Main spricht der 56-Jährige über seine Ziele und Ideen für die WM 2022 und die Heim-EM 2024.

+++ Kronenberg über seine Aufgaben +++

“Es ist kein Geheimbis, dass in Freiburg ein echtes Vertrauensverhältnis entstanden ist. Ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt beim DFB arbeiten darf. Ich erkenne einige Parallelen zur Arbeit in Freiburg. Ich bin schon seit 1993 in Deutschland. Wir haben große Torhüter. Für mich ist es eine wahnsinnige Aufgabe.”