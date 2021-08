SC Freiburg startet Impfaktion - Freikarten für Fans

Wie der Klub am Dienstag mitteilte, werden insgesamt 1100 Freikarten für ein ausgewähltes Bundesliga-Heimspiel im neuen Stadion am Wolfswinkel an Personen verteilt, die sich von Freitag bis Sonntag erstmals gegen COVID-19 impfen lassen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)