Der neue Fußball-Montag auf SPORT1: „sportwetten.de So schaut’s aus – Die Bundesliga-Show“ mit Thorsten Bär, „Doppelpass 2. Bundesliga“ und packende Highlight-Formate

Ismaning, 10. August 2021 – SPORT1 gibt dem Fußball-Montag ein neues, noch attraktiveres Gesicht: Von 19:30 Uhr bis 0:00 Uhr widmet sich der Free-TV-Sender ab sofort jeden Montag dem Geschehen in Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga. Kompakt, unterhaltsam und dank des “Doppelpass 2. Bundesliga” mit viel Meinung.

Los geht es im Free-TV sowie im Stream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps mit den SPORT1 News um 19:30 Uhr mit Schwerpunkten zur Bundesliga und 2. Bundesliga. Neu ab 20:15 Uhr ist das Comedy-Format “sportwetten.de So schaut’s aus – Die Bundesliga-Show” mit Comedian Thorsten Bär, unter anderem bekannt durch seine Rolle “UWE! – Der Kreisligatrainer”. Ab 21:15 Uhr gibt es einen Rückblick auf die Highlights der Sonntagsspiele der Bundesliga und 2. Bundesliga, und ab 21:45 Uhr steht der “Doppelpass – 2. Bundesliga” auf dem Programm, der bereits an den ersten beiden Spieltagen am gewohnten Doppelpass-Slot am Sonntagmorgen auf sich aufmerksam gemacht hat. Die Highlights der 3. Liga sind dann abschließend ab 23:30 Uhr in “3. Liga Pur” zu sehen.

Pit Gottschalk, Chefredakteur und Chief Content Officer sowie Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH: “Bei uns gibt es Fußball total: erste bis dritte Liga am Montagabend, fünf Stunden non-stop. Einmal mehr beweist SPORT1, wo der Profifußball zu Hause ist. Wir sind mächtig stolz, dass wir mit der neuen Comedy-Show, Bundesliga Pur und einem zweiten Doppelpass Information und Unterhaltung bestens miteinander verbinden. Unsere Zuschauer können sich auf einen rundum stimmigen Fußballabend freuen, der zum Mitlachen und Mitdiskutieren einlädt.”

Fußball-Comedy mit Thorsten Bär immer montags ab 20:15 Uhr

Mit dem neuen Comedy-Format “sportwetten.de So schaut’s aus – Die Bundesliga-Show” wird der neue Fußball-Montag auf SPORT1 eingeläutet. Dabei erwartet die Zuschauer zur Primetime ab 20:15 Uhr ein unterhaltsamer und humorvoller Rückblick auf das vergangene Bundesliga-Wochenende. Comedian Thorsten Bär, Gewinner des RTL-Comedy-Grand-Prix 2018, betrachtet in der einstündigen Show die kuriosesten Szenen des Spieltags. Dabei schlüpft er auch in die Rolle “UWE! – Der Kreisligatrainer”, der die Bundesliga aus seinem ganz eigenen Blickwinkel betrachtet. “Ich freue mich, dass SPORT1 mir die Chance gibt, den Fußball-Montag zur Primetime mal ganz anders zu gestalten. Weg vom klassischen 1:0 Bericht hin zu einer humorvollen Aufarbeitung des Spieltags mit Parodien, Interviews und neu nachvertonten Szenen. Und dabei gilt gleiches Recht für alle. Ich lasse keinen Verein aus. Als HSV-Fan weiß ich, wovon ich spreche. Ich freue mich sehr auf die Sendung, denn Fußball und Comedy, das sind die drei Dinge im Leben, die mir alles bedeuten”, sagt Thorsten Bär.

Große Bühne für die 2. Bundesliga mit eigenem Talk

Ein weiteres Highlight des neuen Fußball-Montag ist live ab 21:45 Uhr der “Doppelpass 2. Bundesliga”. In dem neuen Talkformat speziell zur 2. Bundesliga diskutiert eine Runde aus hochkarätigen Gästen, unter anderem Klub-Repräsentanten der 2. Bundesliga, und Experten ausführlich über die wichtigsten Themen und kontroversesten Szenen des vergangenen Wochenendes. Als Moderator begrüßt Hartwig Thöne die Zuschauer.

Fußball total: Alle Highlights der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga

In einer zusätzlichen Ausgabe von “Bundesliga Pur” gibt es ab sofort immer montags ab 21:15 Uhr auch einen ausführlichen Rückblick auf die Sonntagsspiele der Bundesliga und 2. Bundesliga zu sehen. Zudem stehen Rubriken wie “Spieler der Woche” und “Was ist eigentlich los in …?” auf dem Programm. Conan Furlong führt durch die Sendung. Zum Abschluss des Fußball-Montag zeigt SPORT1 ab 23:30 Uhr auch noch die Highlights aus der 3. Liga in “3. Liga Pur”. Mit dem TSV 1860 München, dem 1. FC Kaiserslautern oder dem MSV Duisburg sind weiterhin viele namhafte Traditionsteams in der Liga vertreten. Im Fokus steht unter anderem auch die 2. Mannschaft von Borussia Dortmund, die sich als Aufsteiger in der 3. Liga etablieren will.





