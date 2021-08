Lionel Messi vor Wechsel zu Paris Saint-Germain - neue Infos

Tränen, Vorwürfe, Emotionen: So lief Messis Barca-Abschied

Zwischen Paris Saint-Germain und Lionel Messi sind offenbar die letzten Details geklärt. Der Offensivstar soll noch am Dienstag in Paris eintreffen.

Fans von Paris Saint-Germain warteten am Montag bereits am Flughafen gespannt auf die mögliche Ankunft ihres neuen Superstars. ( Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker )

Doch Lionel Messi ist nicht in Paris gelandet - noch nicht. Laut L’Équipe soll sich der langjährige Offensivstar des FC Barcelona aktuell auf Ibiza aufhalten , um mit Vertretern von PSG letzte Details des Deals zu klären.

Deal fix? Messi wird in Paris erwartet

Am Dienstagmittag berichtete die französische Sportzeitung von einer Einigung. Demnach soll Messi am Nachmittag in Paris eintreffen und sich anschließend dem Medizincheck unterziehen.