FC Bayern: Franck Ribéry reagiert auf Matthäus-Empfehlung

“Sollten die Bayern keinen Flügelspieler finden, den sie verpflichten wollen und können, würde ich übrigens auf jeden Fall über einen Einjahres-Vertrag für Franck Ribéry nachdenken”, hatte Matthäus zuvor auch in seiner Sky -Kolumne geschrieben.

Ribéry sorgt bei Legendenspiel für Begeisterung

Nach seinem Auftritt in der Allianz Arena trainierte der 38-Jährige kürzlich sogar an der Säbener Straße. Gemeinsam mit dem ebenfalls vereinslosen Jérôme Boateng wurde Ribéry am Samstag von Bayerns Fitness-Chef Prof. Dr. Holger Broich über den Trainingsplatz des FC Bayern gescheucht.