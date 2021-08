WWE RAW: Randy Orton is zurück - und verpasst Riddle den RKO

So lief Bill Goldbergs WWE-Comeback

Randy Orton kehrt rechtzeitig vor dem SummerSlam zu WWE RAW zurück - will sich aber immer noch nicht voll auf Partner Riddle einlassen.

Seit Ende Juni war Randy Orton mehrere Wochen lang nicht im WWE-TV zu sehen. Nun ist er rechtzeitig vor dem SummerSlam am 21. August zurückgekehrt - hat dabei allerdings Fragen offen gelassen.

Der 14-malige WWE und World Champion eröffnete am Montag die Show Monday Night RAW und traf dort auf Riddle, mit dem er zuletzt das Tag Team RK-Bro gebildet hatte.

Riddle freute sich über Ortons Wiederkehr und die Gelegenheit, das ungleiche Duo wieder aufleben zu lassen. Orton allerdings stellte infrage, ob die beiden weiter Partner sein sollten. Er sei als Einzelwrestler immer besser gefahren - und Riddle habe sich in den vergangenen Wochen ja auch nicht schlecht geschlagen ( Die “dunklen” Skandaljahre des Randy Orton ).

Ehe die beiden zu einer Lösung kommen konnten, unterbrachen sie die Tag-Team-Champions AJ Styles und Omos und versuchten, die Zwietracht zu vertiefen - was Orton verärgerte und zu der Ansetzung eines Matches zwischen Styles und Orton am Ende der Show führte.

Riddle verhilft Randy Orton zum Sieg - trotzdem RKO statt RK-Bro

Orton siegte, mit entscheidender Mithilfe von Riddle, der sich tollkühn auf den 2,20-Meter-Riesen Omos stürzte, ihn würgte und Styles damit ablenkte, so dass er Ortons Spezialaktion RKO zum Opfer fiel.

Die “Viper” schien Riddles Hilfe zu schätzen zu wissen, nahm den begeisterten Riddle nach dem Match in den Arm - nur um auch ihm dann den RKO zu verpassen.

Das Ende von RK-Bro - oder doch nur ein weiterer Schritt in der spannungsreichen Geschichte der beiden, der letztlich darin münden wird, dass sich Orton und Riddle zusammenraufen und beim SummerSlam Styles und Omos herausfordern?

Die weitere Highlights:

- Der bislang als weit weniger dominant als beim Drittkader NXT dargestellte Karrion Kross glich mit einem Sieg über den zuletzt wegen einer Corona-Infektion fehlenden Jeff Hardy seine Sieg-Niederlagen-Bilanz aus. Der noch immer amtierende NXT-Champion siegte mit dem Aufgabegriff Kross Jacket ( Internes Erdbeben: WWE-Boss modelt NXT an Triple H vorbei um ).

- Ein weiteres SummerSlam-Match wurde angesetzt, nachdem der aufstrebende Damian Priest John Morrison besiegte - einer seiner WrestleMania-Gegner bei dem bemerkenswerten Ringauftritt von Rapstar Bad Bunny - und danach auch einen Angriff von Partner The Miz abwehrte. Priest forderte den zuvor gegen Ricochet siegreichen US-Champion Sheamus zu einem Titelmatch heraus. Der nahm an.

- WWE-Champion Bobby Lashley machte eine weitere Andeutung, dass beim Titelmatch gegen Legende Goldberg beim SummerSlam Goldbergs Sohn Gage eine Rolle spielen wird. Er warnte Gage nachdrücklich, sich von dem Match besser fernzuhalten, es werde kein schöner Anblick, was er mit dem Vater machen werde.

- Ein Match zwischen Damenchampion Nikki A.S.H. und Ex-Titelträgerin Rhea Ripley endete ergebnislos, als Charlotte Flair - Nikkis zweite SummerSlam-Herausforderin in einem Triple Threat Match - beide attackierte und mit dem Gürtel posierte.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 9. August 2021:

Non Title Match: Sheamus besiegt Ricochet

Non Title Match: Nikki A.S.H. vs. Rhea Ripley - No Contest