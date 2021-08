NBA: Liga verkündet neue Regeln - Fouls provozieren soll schwieriger werden

Vor allem in den vergangenen Jahren sind die NBA-Spieler immer geschickter geworden, Fouls zu provozieren. Dem will die Liga nun den Riegel vorschieben und versucht, die Defense zu stärken.

Schwere Zeiten für James Harden und Co.?

In den vergangenen Jahren hat die Offensive in der NBA explosionsartig zugenommen und die Spieler sind immer geschickter darin geworden, Fouls zu ziehen. Nets-Star Harden oder Trae Young von den Atlanta Hawks sind besonders erfolgreich beim Versuch, an die Freiwurflinie zu kommen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)