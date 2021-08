Anzeige

NBA: Luca Doncic verlängert bei den Dallas Mavericks Mavs: Doncic hat sich entschieden

Nowitzki schwärmt von Doncic

Luka Doncic und die Dallas Mavericks einigen sich auf eine weitere Zusammenarbeit. Der Slowene erhält einen Mega-Vertrag.

Luka Doncic hat sich entschieden, einen neuen Vertrag bei den Dallas Mavericks zu unterschreiben, der ihn für weitere fünf Jahre an die Franchise aus Texas bindet. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Dies vermeldete der ESPN-Insider Adrian Wojnarowski am Montagabend unter Berufung auf Doncic-Berater Bill Duffy. Der neue Vertrag hat ein finanzielles Volumen von 207 Millionen US-Dollar und beinhaltet eine Spieleroption für das letzte Vertragsjahr.

Damit wird der 22-Jährige der erste Rookie, der für eine Maximalverlängerung in Frage kommt. Dies wurde möglich, da er bereits zweimal ins All-NBA First Team gewählt wurde.

Um die Verlängerung mit dem legitimen Nachfolger von Dirk Nowitzki und dem neuen Gesicht der Franchise in trockene Tücher zu bringen, war sogar eine hochrangige Mavs-Delegation nach Slowenien geflogen. Darunter waren unter anderem Eigentümer Mark Cuban, General Manager Nico Harrison, Trainer Jason Kidd und Nowitzki in seiner neuen Rolle als Sonderberater der Dallas Mavericks.

Luka Doncic: “Ein Traum geht in Erfüllung”

Doncic selbst freut sich über die Verlängerung. “Heute wird ein Traum wahr”, beschrieb er seine Gefühle und fügte hinzu: “Das Basketballspiel hat mir so viel gegeben und mich an so viele erstaunliche Orte gebracht. Ich fühle mich geehrt und freue mich, als Teil der Mavericks in Dallas zu bleiben, und weiß die Unterstützung meiner Fans zu schätzen.”

Trotz seiner jungen Jahre hat der junge Slowene schon seine Spuren in der Basketball-Welt hinterlassen. In der Saison 2017/18 wurde er, als er Real Madrid zum Titel in der EuroLeague führte, zum jüngsten MVP in der Geschichte des Wettbewerbs gekürt.

Beeindruckende Zahlen des Mavs-Superstars

Nach seinem Wechsel in die NBA wurde er in der Saison 2018/19 zum Rookie of the Year gewählt und stand bereits zweimal im All-NBA-Team. Lediglich vier Spielern zuvor gelang dieses Kunststück vor dem 23. Geburtstag.

