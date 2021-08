Anzeige

Champions League, Quali: Monaco - Prag, Benfica - Spartak LIVE bei SPORT1 im TV, Stream, Ticker Bringt Monaco den Vorsprung nach Hause?

Trotz Eklat: Volland schießt Monaco Richtung Königsklasse

SPORT1

Nach dem Erfolg im Hinspiel will die AS Monaco gegen Sparta Prag in die Playoffs der Champions League einziehen. Selbiges gilt für Benfica Lissabon. SPORT1 überträgt beide Partien live.

Mit dem 2:0-Auswärtssieg hat die AS Monaco im Hinspiel bei Sparta Prag bereits die Weichen für den Einzug in die Playoffs der Champions League gelegt, in denen aller Voraussicht nach mit Schachtjor Donezk ein richtig schwerer Brocken auf die Monegassen wartet.

Im Tor gab der vom FC Bayern ausgeliehene Alexander Nübel sein Pflichtspieldebüt. Bis auf eine kleine Unsicherheit in der zweiten Hälfte, als er den Ball im Spielaufbau direkt in die Füße eines Gegenspielers passte, zeigte der Keeper eine gute Leistung.

Im Rückspiel soll die Mannschaft von Trainer Niko Kovac nun endgültig den Schritt in die nächste Runde gehen. SPORT1 zeigt das Rückspiel am Dienstag um 18.55 Uhr live im TV und im Stream.

AS Monaco: Ligue-1-Auftakt missglückt

Nachdem am vergangenen Freitag der Auftakt in der Ligue 1 beim 1:1-Heimremis gegen den FC Nantes verpatzt wurde, wäre es für Kevin Volland und Co. umso wichtiger, noch für ein Ausrufezeichen zu sorgen, ehe es in die Playoffs geht.

Im Anschluss an diese Partie zeigt SPORT1 zudem ab 22 Uhr die zweite Hälfte zwischen Benfica Lissabon und Spartak Moskau live im TV und im Stream. Das Hinspiel gewannen die Portugiesen um Julian Weigl und Luca Waldschmidt mit 2:0.

SPORT1 überträgt ausgewählte Partien der ausstehenden Qualifikationsrunden in den drei Europapokal-Wettbewerben sowie der anschließenden Playoffs der UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League. Neben der Free-TV-Abbildung werden auch Highlight-Clips auf den digitalen SPORT1 Plattformen sowie Wiederholungen auf dem Pay-TV-Sender SPORT1+ gezeigt. (Champions League: Alle Infos und News auf SPORT1)

