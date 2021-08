FC Barcelona: Musste Lionel Messi wegen Super League den Klub verlassen?

Lionel Messi hat sich am Sonntag in einer emotionalen Pressekonferenz vom FC Barcelona verabschiedet.

Damit wiederholte er zwar, was Barca-Präsident Joan Laporta schon zuvor dargelegt hatte. Auf die Nachfrage aber, ob auch der Verein alles getan habe, um ihn in Barcelona zu halten, antwortete er mit: “Das weiß ich nicht.”

Messi befeuert Spekulationen um Gründe für den Abschied

Tebas bestätigte am Sonntag einen Bericht der Zeitung La Vanguardia , in dem behauptet wurde, der Liga-Präsident und der Barca-Boss hätten den neuen Messi-Vertrag bei einem Treffen abgesegnet.

Zeitung: “Super League mehr wert als Leo”

“Eine Super League ist mehr wert als Leo”, schreibt La Vanguardia und deutet damit an, dass Barca zuletzt gar nicht mehr so sehr daran interessiert gewesen sei, mit dem Helden des Klubs zu verlängern.

Dann aber sei alles in die gegenteilige Richtung gelaufen, wie die Süddeutsche Zeitung schreibt, die in Deutschland zuerst über die neuen Entwicklungen berichtet hatte.

Llopis erklärt wegen Laporta seinen Rücktritt

Arbeitet Laporta mit Pérez am Super-League-Projekt?

Eben dieser Pérez habe sich bereits am Samstag in Barcelona mit Laporta und Juventus-Präsident Andrea Agnelli getroffen, um das weitere Vorgehen in Sachen Super League zu besprechen, berichtete Mundo Deportivo. Diese drei Klub gelten als letzte Vereine, die an der Idee einer europäischen Superliga festhalten.