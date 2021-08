Tennis: ATP-Masters in Shanghai fällt aus

ATP-Masters in Shanghai fällt 2021 aus © AFP/SID/JOHANNES EISELE

Die Corona-Pandemie wirbelt den Spielplan der Tennistour weiter durcheinander. Das ATP-Masters in Shanghai fällt erneut aus.

Die Corona-Pandemie wirbelt den Spielplan der Tennistour durcheinander. Das für den 9. bis 17. Oktober angesetzte ATP-Masters in Shanghai fällt wie im Vorjahr aus, auch die Turniere in Zhuhai und Chengdu (beide 27. September bis 3. Oktober) finden nicht statt. Dies bestätigte die ATP am Montag.