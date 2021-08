Olympia 2021: Marathonläufer Amdouni erklärt Skandal-Aktion

Der Franzose Morhad Amdouni hat beim Marathon im Vorbeilaufen an einer Verpflegungsstation die komplette vordere Reihe mit Trinkflaschen vom Tisch gewischt - bis auf eine, die er sich selbst schnappte.

Der 10.000-Meter-Europameister von 2018 erklärte sich nun in einem Video bei Instagram: “Es war nicht einfach mit der Müdigkeit. Ich habe zunehmend an Klarheit und an Energie verloren”, sagte der 33-Jährige zunächst.