DFB-Pokal: Viktoria Köln - TSG Hoffenheim 2:3, Kramaric trifft

Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß muss beim Drittligisten Viktoria Köln nachsitzen, zieht letztlich aber mit einem 3:2 nach Verlängerung in die 2. Runde des DFB-Pokals ein. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)

Andrej Kramaric brachte die Gäste per Foulelfmeter in Führung (27.), doch Simon Handle hatte mit einem traumhaften Schlenzer eine Antwort für die Kölner parat (33.). Mit einem 1:1 ging es schließlich in die Verlängerung - die TSG musste nachsitzen.