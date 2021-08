DFB-Pokal: Mark van Bommel begeht Wechselfehler - seine Vorgänger

Trapattoni, Rehhagel und Co.: Van Bommels tragische Vorgänger

Wegen eines Wechselfehlers von Mark van Bommel droht dem VfL Wolfsburg das frühe Aus im DFB-Pokal. Der Niederländer reiht sich damit ein in eine illustre Riege.

Nach fünf Testspiel-Niederlagen in Folge konnte der VfL Wolfsburg in der 1. Runde des DFB-Pokals endlich wieder einen Sieg feiern.

Doch die Erleichterung nach dem schwer erkämpften 3:1 nach Verlängerung beim Regionalligisten Preußen Münster ist mittlerweile längst der Sorge gewichen, dass die Partie doch noch verloren geht – am Grünen Tisch. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)

Van Bommel reiht sich ein in illustre Runde

Münster hat Protest gegen die Spielwertung eingelegt, Ausgang noch offen. Einen Platz in der Liste der Wechselfehler hat van Bommel indes schon sicher. (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)

Der ehemalige Bayern-Profi ist längst nicht der erste Coach, dem das passiert ist. Selbst in Wolfsburgs Pokalgeschichte ist ein ähnlicher Fauxpas schon vorgekommen.

Der für die eigene Karriere wohl folgenschwerste Fehler an der Seitenlinie passierte Christoph Daum.

Nach einem 3:0 seines VfB Stuttgart im Hinspiel der Champions-League-Qualifikation 1992 gegen Leeds United verloren die Schwaben in England mit 1:4 und wären aufgrund der damals noch gültigen Auswärtstorregel in die letzte Qualifikationsrunde vor der neu geschaffenen Gruppenphase eingezogen.

Daum mit dem schwerwiegendsten Wechselfehler

Doch Daum wechselte in der Schlussphase des Rückspiels regelwidrig einen vierten Ausländer ein. Das Spiel wurde von der UEFA mit 3:0 für Leeds gewertet. Das anschließende Entscheidungsspiel in Barcelona verlor der VfB mit 1:2.

Statt der Chance, als erstes deutsches Team in die Gruppenphase der Champions League einzuziehen, gab es für Stuttgart und vor allem für Daum nur noch Häme.

“Mir geht es saudreckig”, sagte Daum damals. Nachdem er den VfB noch wenige Monate zuvor zur Meisterschaft in der Bundesliga geführt hatte, wurde er in der Winterpause der Saison 1993/94 wegen Erfolglosigkeit entlassen.

Daum holte anschließend in der Türkei und Österreich noch Titel, doch in Deutschland litt er noch sehr lange an den Folgen dieses Fehlers.