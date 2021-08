Eishockey: DEG holt Olson bis 2022

Die Düsseldorfer EG aus der Deutschen Eishockey Liga hat in Brett Olson einen weiteren Stürmer unter Vertrag genommen.

Der 34-Jährige, der zunächst für eine Saison verpflichtet wurde, spielte in der vergangenen Saison für die Krefeld Pinguine, bei denen er auf 22 Punkte in 34 Einsätzen kam. Zuvor stand der Routinier in Diensten des ERC Ingolstadt.