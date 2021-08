NBA: LaMelo Ball verpasst Frist für sein Wunschtrikot mit der Nummer eins

An Nummer drei gedraftet: So gut ist LaMelo Ball

LaMelo Ball überzeugt in seiner ersten Saison in der NBA bei den Charlotte Hornets und wird zum Rookie des Jahres gewählt. Bei der Nummernwahl hat er jedoch weniger Glück. Bereits seit über einem Jahr jagt er seiner Wunschnummer hinterher.

Nächstes Kapitel in der Nummern-Saga von LaMelo Ball!

Immerhin nahm es der Point Guard, der im Draft 2020 an Position drei von den Charlotte Hornets ausgewählt wurde, mit Humor. Auf Twitter schrieb er: “Wie sehr ich sie (die Rückennummer eins, Anm. d. Red.) vermisse. Aber ich habe es ihnen seit dem Draft gesagt.” Den Post versah er mit einem vor Lachen weinenden Smiley und drei Facepalms.

LaMelo verhandelte vergeblich mit Monk

Bereits in seiner Zeit an der Chino Hills High Schol lief der jüngste Spross des Ball-Clans mit seiner Nummer eins auf. Als er jedoch bei den Hornets ankam, war diese Nummer an Malik Monk vergeben.