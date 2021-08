La Liga: David Alaba gibt Debüt für Real Madrid - spanische Presse jubelt

Beim torlosen Testspiel der Königlichen gegen den AC Mailand im Wörthersee Stadion in Klagenfurt ließ Real-Coach Ancelotti den Österreicher die erste Halbzeit spielen.

In der Viererkette überzeugte er neben Nacho Fernández, und auch in der Offensive stellte er sein Können unter Beweis und zwang Mailand-Keeper Mike Maignan zu einer Parade.

“Generaldirektor José Ángel Sanchez und Klubboss Florentino Perez verdienen eine Runde Applaus, weil sie den Transfer so schnell abgeschlossen haben. Alaba ist der bestmögliche Ersatz für Ramos. Er hat gezeigt, dass er ein Crack ist.”

Spanische Medien von Alaba begeistert

Auch El Mundo zeigte sich von der Performance des Verteidigers begeistert. So habe der neue Abwehrchef “vom ersten Tag an mit souveräner Stimme” gesprochen und war gegen die Mailänder gleich zu Beginn “der Retter in der Not”.