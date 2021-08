BVB-Rekordverlust: Was das jetzt für Dortmund bedeutet

Mit einem Rekordverlust von 72,8 Millionen Euro hat der BVB das Geschäftsjahr 2020/2021 abgeschlossen. Klub-Boss Hans-Joachim Watzke und Finanz-Chef Thomas Treß stellten die Zahlen am Montag in Dortmund auf einer Bilanz-Pressekonferenz vor. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

SPORT1 erklärt, was die Auswirkungen der Corona-Pandemie mit Blick auf die neue Saison für den BVB bedeuten.

Wie kommt der Rekordverlust zustande?

Die Corona-Pandemie hat auch den BVB hart getroffen. So sanken die Umsatzerlöse (ohne Transfers) für den Zeitraum 1. Juli 2020 bis 31. Juni 2021 um 9,7 Prozent von 370,2 auf 334,2 Millionen Euro.

Die Borussia Dortmnd GmbH & Co. KGaA hatte bereits im Mai einen zu erwartenden Verlust von 75 Millionen Euro kommuniziert. “Das ist schon eine herausfordernde Geschichte”, sagt Watzke. “Das Jahr war komplett von Corona beeinflusst.”

Lediglich 21.100 Fans waren insgesamt bei drei Heimspielen dabei. Dadurch sanken die Ticketerlöse von 44,7 Millionen Euro bei Vollauslastung in der Saison 2018/19 auf 0,5 Millionen Euro. In der Spielzeit 2019/20 hatten die Erlöse trotz einiger Geisterspiele im Saisonendspurt immerhin noch 32.5 Millionen Euro betragen.

Dürfen wieder Fans ins BVB-Stadion?

Der Klub rechnet, mit Blick auf die aktuelle Corona-Lage und in enger Absprache mit den Behörden, für das Bundesliga-Auftaktspiel am Samstag gegen Eintracht Frankfurt mit knapp 25.000 Zuschauern (81.000 passen in den Signal Iduna Park).