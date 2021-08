Bundesliga: Lothar Matthäus rät dem FC Bayern zu einem Transfer von Franck Ribéry

Ribéry trainiert an der Säbener Straße

Nach seinem Auftritt in der Allianz Arena trainierte der 38-Jährige kürzlich sogar an der Säbener Straße . Gemeinsam mit dem ebenfalls vereinslosen Jérôme Boateng wurde Ribéry am Samstag von Bayerns Fitness-Chef Prof. Dr. Holger Broich über den Trainingsplatz des FC Bayern gescheucht.

Gedankenspiele über eine Ribéry-Rückkehr?

“Dass man dann natürlich nicht jede Woche zwei Spiele über 90 Minuten bestreiten kann, ist klar”, meint Matthäus, “aber Franck ist noch fit, wäre in der Kabine ein sehr positiver Faktor und wer in Italien in 29 Ligaspielen zum Einsatz gekommen ist, der kann auch in der Bundesliga noch eine gute Rolle spielen.”