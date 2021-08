DFB-Pokal: Nach Wolfsburg-Wechselfehler - Protest-Entscheidung gefallen

Fußball-Regionalligist Preußen Münster hat am Montag Einspruch gegen die Wertung des am Sonntag mit 1:3 nach Verlängerung verlorenen Pokalduells gegen den Bundesligisten VfL Wolfsburg eingelegt. Das gaben die Preußen am Montag bekannt und begründeten ihren Schritt mit dem Wechselfehler der Gäste.