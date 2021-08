Call of Duty: Warzone – Alles zur neuen MP CX-9

Es gibt eine neue MP in Warzone. Mit dem Soap Operator Bundle wurde die CX-9, auch Serac genannt, dem Shooter hinzugefügt. Wir zeigen euch, wie ihr die Waffe bekommt.

Von der CX-9 war in der Warzone-Community schon lange die Rede, denn die Waffe gibt es schon seit Season 1 dieses Jahrs in den Spieldateien zu finden. Bis zum Release hat es eine ganze Weile gedauert, doch jetzt ist die Serac da.

CX-9 kaufen oder erspielen?

Die CX-9 überzeugt mit einer enorm hohen Feuerrate, die nur von der Fennek überboten wird. Da die CX-9 auch auf mittlere Distanzen zu überzeugen weiß, könnte sie mehr als nur eine sekundäre Sniper-Loadout-Waffe sein. Das Freischalten und Leveln lohnt sich also.

Der spielerische Weg geht über eine Herausforderung, mit der ihr die Waffe kostenlos erspielen könnt. Der Zeitaufwand und Spielspaß überwiegen hier dem simplen Erwerb des Bundles. Wir empfehlen also: Lieber zocken, als Geld ausgeben.

In Modern Warfare schließt ihr die Herausforderung ab, indem zwei Fernschuss-Kills mit einer MP in fünf verschiedenen Runden erzielt werden. Am einfachsten wird das auf Shoot House Kill im mittleren Gang funktionieren. Nutzt dafür eine MP 5 mit dem Monolith Schalldämpfer, einem Vordergriff und dem VLK 3x Visier.