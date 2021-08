SFV: Summer Update zeigt Oro, Akira und Luke

Die fünfte, und letzte Season, von Street Fighter V geht dem Ende entgegen. In einem Live-Stream in der Nacht zum 4. Augst hat Capcom die Fans mit einem ausführlichen Showcase zu dem anstehenden Content versorgt.

Neu mit Schildkröte: Oro

Den Anfang machte Oro. Ein Charakter, auf den sich bereits viele Fans gefreut haben. Sein Debüt hatte der Eremit in Street Fighter III. Hier kämpfte er aufgrund seiner unglaublichen Stärke lediglich mit einem Arm. Auch in Street Fighter V handicapped sich Oro, indem er sein Haustier, eine Schildkröte, permanent in einer Hand hält.

Sein Spielstil scheint sehr nah an das heranzukommen, was Spieler aus seiner früheren Iteration gewohnt sind. Viele seiner Special-, und sogar Super-Moves sind erhalten geblieben. So wurde sein Feuerball-Super “Yagyou Oodama” nun zu V-Skill I und trägt den Namen Onibi. Dieses langsame Projektil erlaubt Oro gefährliche Mixups anzubringen. Auch seine Tengu Stones durfte er behalten. Diese sind nun sein V-Trigger II und geben ihm nach wie vor viel Vorteil in Combos und Blockstrings.