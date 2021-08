Transfermarkt: FC Bayern an Amine Adli interessiert?

Schlägt der FC Bayern in diesem Sommer doch noch einmal auf dem Transfermarkt zu?

Nach Informationen von RMC sind die Bayern schon seit einigen Wochen am 21-Jährigen vom französischen Zweitligisten FC Toulouse interessiert. ( Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker )

Bayern soll Adli Karriereplan vorgelegt haben

Da Adlis Vertrag nur noch bis Sommer 2022 läuft und er dann ablösefrei zu haben wäre, dürfte der Zweitligist gezwungen sein, in dieser Transferperiode noch eine Ablöse für das Talent zu generieren.

Entsprechend sollte die Ablösesumme nach Medienberichten nicht über zehn Millionen Euro liegen und damit in einem Bereich, der für die Bayern auch in Coronazeiten noch darstellbar ist.

Zumal Toulouse-Präsident Damien Comolli keine Chance mehr sieht, den begehrten Linksfuß zu halten. “Er wird gehen, weil er nicht bleiben will. Er wird uns diesen Sommer verlassen”, sagte Comolli vor zwei Wochen.

Auch der BVB an Adli dran?

An Adli sollen aber auch noch weitere namhafte Klubs Interesse zeigen. So habe laut Sky auch Borussia Dortmund seinen Hut in den Ring geworfen. Dem VfL Wolfsburg soll Adli bereits abgesagt haben.