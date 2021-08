Kronenberg und Buttgereit ergänzen Flick-Team beim DFB

Neustart mit Höwedes: Flick bastelt weiter am DFB-Team

Kronenberg formte sechs Bundesligakeeper

"Andreas Kronenberg ist ein absoluter Fachmann, durch dessen Schule in zehn Jahren beim SC Freiburg unter anderen ausgezeichnete Bundesligatorhüter wie Oliver Baumann, Roman Bürki, Rafal Gikiewicz, Alexander Schwolow, Mark Flekken und Florian Müller gegangen sind", sagte Flick.

Standardexperte Buttgereit werde die DFB-Auswahl "mit seinen speziellen Fähigkeiten weiter voranbringen". Damit, so Flick, sei sein Team "mit Blick auf die anstehenden großen Aufgaben und Ziele nun vollständig".

Bierhoff schwärmt von Köpke-Nachfolger

Beim DFB sei "viel in Bewegung, und ich möchte mich in die Entwicklung des Torwartspiels einbringen. Ich weiß, dass ich in große Fußstapfen trete", sagte Kronenberg.