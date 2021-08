Pokémon Unite Guide: Lucario Attacken & Items

Pokémon Unite ist etwas für MOBA Fans als auch für Liebhaber der Nintendo-Serie und das Pokémon Lucario mag sowieso jeder. Deshalb musste auch ein Lucario-Guide her.

Cool, cooler, Lucario. In Pokémon Unite spielt sich Lucario als All-Rounder, das lediglich als Support nicht geeignet ist. Lucario sucht Nahkämpfe, ist dabei aber nicht so leicht zu spielen, da man wissen muss, wie man aus brenzligen Situationen entkommt und seine Attacken kombiniert.

Auf Level 1 sollte man bei Lucario mit Meteor Mash anfangen: Die Attacke stößt gegnerische Pokémon weg, zusätzlich zu dem Schaden, den ihr anrichtet. Ab Level 5 habt ihr dann die Wahl zwischen Extreme Speed und Power-Up-Punch. Hier gibt es allerdings absolut keine Qual der Wahl, denn Power-Up-Punch ist sehr stark und bringt super Synergie mit Lucarios Unite Attacke: Mit Power-Up-Punch lädt Lucario sich kurz auf und nimmt dabei kurz weniger Bewegungsgeschwindigkeit in Kauf, während sein Schaden und seine Verteidigung verbessert werden. Sobald er dann attackiert, macht er mehr Schaden, je niedriger die HP des Gegners sind.

Der Grund warum Power-Up-Punch so gut in Kombination mit Lucarios Unite Move Aura Cannon funktioniert, ist der, dass der Unite Move, nachdem er benutzt wurde, den Schaden des nächsten Power-Up-Punches verstärkt. Da Aura Cannon an sich schon reichlich Flächenschaden macht, ist das natürlich eine ordentlich Kombo.