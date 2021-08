Lionel Messi von Barca zu PSG? Anwalt will Wechsel verhindern

Lionel Messi soll nach seinem Abschied vom FC Barcelona unmittelbar vor der Unterschrift bei Paris Saint-Germain stehen. Doch ein Anwalt will das angeblich verhindern.

Anwalt kämpft gegen Messi-Unterschrift bei PSG

Die Zeitung beruft sich dabei auf ein ihr vorliegendes Schreiben des Anwalts Dr. Juan Branco, der demnach im Namen der Mitglieder des FC Barcelona Messis Unterschrift in Paris verhindern will.

Der Jurist argumentiert, dass auch PSG gegen die Vorgaben des Financial Fair Play (FFP) verstoße. Seiner Meinung nach sogar noch gravierender als Barca. Demnach hätte PSG in der vergangenen Saison 99 Prozent der Einnahmen für Gehälter verwendet, bei Barca seien es nur 54 Prozent gewesen.

Messi verabschiedete sich nach 21 Jahren beim FC Barcelona am Sonntag auf einer Pressekonferenz tränenreich. Das sogenannte Financial Fair Play der spanischen Liga ließ allerdings keinen Spielraum für eine Vertragsverlängerung, Barca hat Schulden in Höhe von fast einer halben Milliarde Euro angehäuft.