FC Barcelona: Sergio Kun Agüero fällt verletzt offenbar monatelang aus

Eigentlich träumte Sergio “Kun” Agüero davon, beim FC Barcelona an der Seite seines argentinischen Landsmannes Lionel Messi aufzulaufen.

Doch daraus wird nun in doppelter Hinsicht nichts.

Nachdem Messis Abschied von den Katalanen seit vergangenem Donnerstag besiegelt ist, wird auch Agüero Barca – zumindest in nächster Zeit – nicht zur Verfügung stehen.

Agüero fehlt Barcelona monatelang

Am Sonntag vermeldete der Klub, dass der 33-Jährige wegen einer Wadenverletzung aktuell aussetzen muss. Weitere Tests verdeutlichten das Ausmaß der Verletzung.

Wie der Klub am Montag mitteilte, wird der ehemalige Stürmerstar von Manchester City den Katalanen aufgrund einer Sehnenverletzung in der rechten Wade bis zu zehn Wochen fehlen.

Tränenflut! So emotional verabschiedet sich Messi

Messi verabschiedete sich nach 21 Jahren beim FC Barcelona am Sonntag auf einer Pressekonferenz tränenreich. Das sogenannte Financial Fair Play der spanischen Liga ließ allerdings keinen Spielraum für eine Vertragsverlängerung, Barca hat Schulden in Höhe von fast einer halben Milliarde Euro angehäuft.