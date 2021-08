Union Berlin: Max Kruse stichelt gegen Türkgücü-Fans

Max Kruse schießt Union Berlin im DFB-Pokal gegen Türkgücü München in die nächste Runde. Anschließend kann er sich einen Seitenhieb in Richtung der Fans nicht verkneifen.

Diesen Sieg genoss Max Kruse in vollen Zügen!

Kruse “bedankt” sich für Beschimpfungen

“Mir wurde in München ein eigenes Lied gewidmet. Da wollte ich mich ganz herzlich dafür bedanken”, sagte Kruse mit einem breiten Grinsen in einer Instagram-Story: “Das hat mich sehr, sehr angespornt und sehr motiviert. Schöne Grüße nach München, denn Karma is a bitch.”