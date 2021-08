Wegen Messi-Aus: Gerard Piqué kritisiert Management des FC Barcelona

Der Abschied von Lionel Messi wirkt beim FC Barcelona weiter nach. Abwehrchef Gerard Piqué übt Kritik am Management der Katalanen.

Der Abwehrchef gab dabei einen Einblick in seine Gefühlswelt und übte deutliche Kritik an der Führungsriege der Katalanen. ( Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker )

Piqué schmerzt Messi-Abschied

“Es ist ein schwerer Schlag für unsere Seele, es schmerzt uns. Messi auch”, wurde Piqué von der AS nach dem 3:0-Testspielsieg gegen Juventus Turin zitiert. “Wir verlieren den besten Spieler aller Zeiten.”

Seine Kritik zielt mutmaßlich in Richtung des früheren Barca-Präsidenten Josep Bartomeu, der von 2014 bis 2020 die Geschicke der Katalanen leitete. Seit März 2021 ist Johan Laporta wieder im Amt.

Tränenflut! So emotional verabschiedet sich Messi

Messi verabschiedete sich nach 21 Jahren beim FC Barcelona am Sonntag auf einer Pressekonferenz tränenreich. Das sogenannte Financial Fair Play der spanischen Liga ließ allerdings keinen Spielraum für eine Vertragsverlängerung, Barca hat Schulden in Höhe von fast einer halben Milliarde Euro angehäuft.