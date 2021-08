Anzeige

Formel 1: Sebastian Vettel überflügelt Max Verstappen bei Grill the Grid Vettel kocht Verstappen ab

"Eine Schlammschlacht!" Versinkt die Formel 1 im Chaos?

Im Cockpit läuft es aktuell nicht so gut für Sebastian Vettel. Aber neben der Strecke zeigt der viermalige Weltmeister was in ihm steckt und lässt sogar Max Verstappen hinter sich.

Erster Pokal in dieser Saison für Sebastian Vettel!

In der jüngsten Ausgabe der “Grill the Grid”-Videoreihe zeigte sich der viermalige Weltmeister von seiner besten Seite und konnte sich in einem Wettkampf mit allen Formel-1-Piloten den Sieg sichern. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Die 20 Fahrer mussten von 2020 an rückwärts alle Weltmeister der Formel 1 aufzählen. Den größten Nachholbedarf in Sachen Historie hatte der Rookie Yuki Tsunoda. Der Japaner in Diensten des AlphaTauri Teams musste bereits beim 2018er Weltmeister passen. Statt Lewis Hamilton zählte der 21-Jährige Nico Rosberg auf und schied mit lediglich zwei Punkten aus. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Auch Red-Bull-Pilot Sergio Pérez konnte nicht lange glänzen und scheiterte bereits 2014, als erneut Hamilton die richtige Antwort gewesen wäre.

Die beste Performance lieferten Vettel, Max Verstappen, Daniel Ricciardo, George Russell und Carlos Sainz ab. Der Spanier, der schlussendlich auf Rang fünf landete, kam insgesamt auf 28 Weltmeister, ehe er sich 1992 für Ayrton Senna statt Nigel Mansell entschied.

Den Sieg machten am Ende Vettel und Verstappen unter sich aus. Der Niederländer musste bei Keke Rosberg Titel von 1982 die Waffen strecken. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Der Heppenheimer hingegen zählte alle Weltmeister bis 1950 korrekt auf und gewann die Challenge. Am Ende holte er sich auch die “Grill the Grid”-Gesamtwertung und bekam dafür einen Pokal überreicht.