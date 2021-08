Olympia 2021: Neben Begeisterung bleibt Beschämung - Kommentar

Das olympische Feuer ist erloschen, was überdauert die Olympischen Spiele von Tokio?

Waren es TV-Spiele, Plastik-Spiele? Ja und Nein. Die Zuschauer blieben - anders als bei der Fußball-Europameisterschaft - außen vor. Das war vernünftig. Die Athletinnen und Athleten rückten sich trotzdem ins rechte Licht, da wo sie hingehören, in den Mittelpunkt. Sie jubelten und litten, lachten und weinten, sie gaben den Spielen ihre Seele.

Im Olympiastadion purzelten die Weltrekorde. Wunderbahn. Wunderschuhe. Wundermittel? Eine Vorverurteilung ist fehl am Platz, doch der Zweifel läuft mit. Corona hatte das Doping-Kontrollsystem im Vorfeld ausgehebelt, ein Nachspiel wäre keine Überraschung. Eine kurzfristig aus dem Verkehr gezogene Mitfavoritin über 100 Meter und zweifelhafte Kontakte des Männer-Siegers hinterlassen ein mulmiges Gefühl

Weitspringerin Malaika Mihambo und Alexander Zverev sind die prominentesten deutschen Olympiasieger. Mihambo erhob sich über allen Druck, Zverev lernte das beflügelnde Gefühl von Teamspirit kennen ( Wo Alexander Zverev Boris Becker nun übertrifft - und was fehlt ).

Andere erwärmten das Herz. Wie Wasserspringer Martin Wolfram, der sich - aufgelöst in Tränen der Rührung - auch ohne Medaille als Gewinner fühlte . Dabei sein ist alles, das gibt es noch. Zum Glück!

Wir sind Tischtennis

Sportarten begeisterten, die sonst nicht im Rampenlicht stehen. Wir sind plötzlich Tischtennis. Wir sehen uns noch einmal als Kinder mit Mama und Papa an der Platte stehen oder zum Geburtstag beim Rundlauf. Dimitrij Ovtcharov sei Dank!

Erstmals seit einem Vierteljahrhundert blieben deutsche Mannschaften ohne Medaille. Ein Trend, keine Lust mehr auf Bälle und Teamsport? Vorsicht! Es ist noch nicht lange her, da führte die Diskussion in die andere Richtung. Die deutsche Jugend würde sich nicht mehr quälen wollen, hieß es.

DOSB-Krisenmanagement ungenügend

Für Tokio und Japan gilt: Beim Kassensturz wird das böse Erwachen kommen. Keine Zuschauereinnahmen, keine Touristen - es bleiben Ausgaben in Milliardenhöhe. Und das alles für Olympische Spiele, die die Bewohner selbst nicht hautnah erleben konnten.

Am Sonntag um 22.07 Uhr beendet IOC-Präsident Thomas Bach die spiele von Tokio. Sie werden als Corona-Spiele in die Geschichte eingehen - daneben gab es aber auch viele schöne Momente, genauso wie sportliche Tragödien © Imago

Der Russe Daniil Medwedew ist über sein Aus im Viertelfinale des Herreneinzel so wütend, dass er seinen Schläger zertrümmert © Imago

Während Dimitrij Ovtcharov das zweite Halbfinale in einem wahren Thriller denkbar knapp verliert © Imago

Der in den Wellen von Tsurigasaki Beach am beste zurechtkam und Gold holte ... © Imago

Im Surfen ging es derweil hoch her ... © Imago

Slalomkanute Sideris Tasiadis sichert sich im olympischen Finale in Tokio Bronze - neun Jahre nach seiner Silbermedaille in London © Imago

Rekord-Olympiasieger USA ist mit einer bitteren Niederlage ins olympische Basketball-Turnier gestartet. Das 76:83 gegen Frankreich war die erste Pleite bei Olympia seit dem Halbfinale 2004 in Athen © Imago

Ragnar Ache feiert sein Tor gegen Saudi-Arabien auf kuriose Weise. Am Ende gewinnt Deutschland 3:2 © Imago

Turn-Superstar Simone Biles erhält ein eigenes Twitter-Emoji und wird als Ziege dargestellt. Goat - englisch für Ziege - steht für Greatest Of All Time, den oder die Größte aller Zeiten © Imago

Der Japaner Kanoa Igarashi zeigt auf dem Surfbrett, was in ihm steckt © Imago

Der algerische Judoka Fethi Nourine (blauer Anzug) zieht von den Wettkämpfen zurück, weil er in der zweiten Runde auf einen Israeli hätte treffen können © Imago

Schwimmstar Adam Peaty bestätigt seinen Olympiasieg von Rio über 100 m Brust bei den Sommerspielen in Tokio - und setzt auch optisch Zeichen © Imago

Tina Punzel und Lena Hentschel bescheren Team Deutschland in Tokio die erste Medaille. Im Synchronspringen vom 3m-Brett gewinnen sie mit dem letzten Sprung Bronze © Imago

Pita Taufatofua sorgt auch bei seiner dritten Olympia-Teilnahme in Tokio für Aufsehen. Bei der Eröffnungsfeier glänzt er erneut mit seinem eingeölten Körper © Imago

Beachvolleyballerin Laura Ludwig und Wasserspringer Patrick Hausding tragen die deutsche Fahne ins Olympiastadion. Insgesamt gehen 432 Deutsche in Tokio auf Medaillenjagd © Imago

Die Olympischen Spiele 2021 gehen vom 23. Juli - 8. August in der japanischen Hauptstadt über die Bühne © Imago

Klettern feiert in Tokio Olympia-Premiere - und produziert spektakuläre Bilder. Der deutsche Teilnehmer Alexander Megos verpasst als Neunter knapp den Einzug ins Finale. SPORT1 zeigt die Bilder der Spiele © Imago

Die 32. Olympischen Spiele sind in vollem Gange. Bereits 1964 fanden die Sommerspiele in Tokio statt © Marc Tirl/Imago

Es drohen frostige Spiele in Peking

Die nächsten Olympischen Winterspiele stehen schon in einem halben Jahr an, in Peking. Man braucht kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass es frostig wird. Die Pandemie wird bis dahin nicht verschwunden sein, China sich nicht zum Verfechter für Menschenrechte aufschwingen.