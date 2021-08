Real Madrid: David Alaba feiert gegen den AC Mailand sein Debüt

Obwohl der Österreicher zuletzt wegen eines positiven Coronatests aussetzen musste, überzeugte der Innenverteidiger in der Viererkette neben Nacho Fernández.

Alaba prüft Mailands Torhüter

Nicht nur defensiv konnte sich Alaba beweisen: Auch in der Offensive stellte der 29-Jährige sein Potenzial phasenweise unter Beweis. In der 32. Minute probierte es Alaba aus knapp 23 Metern mit einem Abschluss und zwang Mailand-Keeper Mike Maignan zur Parade.

Bei Real spielte auch Rückkehrer Gareth Bale von Beginn an - kurioserweise mit der Nummer 50. Vor seiner Leihe zu Tottenham war Bale noch mit der 11 aufgelaufen.

Bale scheitert vom Punkt

Glück brachte dem Waliser die 50 allerdings nicht: Bale holte in der ersten Halbzeit gegen Milan einen Elfer raus - und vergab ihn anschließend selbst kläglich.

Hingegen stand Martin Odegaard nicht in der Anfangsformation. Der Mittelfeldspieler, der in der vergangenen Rückrunde für den FC Arsenal spielte, wurde erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt.