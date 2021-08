DFB-Pokal. 1. Runde: Selke rettet Hertha BSC gegen SV Meppen, Union Berlin weiter

Mission "Big City Club": So krempelt Bobic die Hertha um

Hertha BSC zittert gegen einen Drittligisten im DFB-Pokal lange, Davie Selke wird nach seinem späten Tor mit einem Bierbecher beworfen. Max Kruse schießt Union weiter, Fortuna Düsseldorf ist in Torlaune.

Hertha BSC hat mit Müh und Not den Fehlstart in die neue Saison vermieden! (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)

Stürmer Davie Selke rettete Berlin in der 1. Runde des DFB-Pokals mit seinem Kopfballtor nach 91 Minuten gegen den Drittligisten SV Meppen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)

Selke bei Torjubel mit Bierbecher beworfen

Rund um Selke gab es nach dem Tor allerdings noch einen Eklat: Der Berliner Stürmer jubelte provokant in Richtung der Meppen-Zuschauer.

Außerdem folgte ein wildes Wortgefecht zwischen einigen Spielern, am Ende bekam Hertha-Neuzugang Suat Serdar noch die Gelbe Karte.

Hertha trotz Boateng mit Problemen

Wenn überhaupt ging Gefahr von Selke aus, der in der siebten Minute den Pfosten und in der 26. Minute das Außennetz traf.

Hertha-Trainer Pal Dardai war hörbar unzufrieden mit dem Auftreten seiner Mannschaft. Noch vor dem Ende der ersten 45 Minuten forderte der Ungar seine Profis lautstark zu mehr Mut in der Offensive auf. Doch in dieser Phase agierte der Bundesligist zu schematisch. Vor 6000 Zuschauern in der Hänsch-Arena konnten sich die Emsländer im Rückwärtsgang immer wieder rechtzeitig positionieren.