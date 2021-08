Sergino Dest verwundert bei Messi-Abschied beim FC Barcelona

Tränenflut! So emotional verabschiedet sich Messi

Die Abschiedspressekonferenz von Lionel Messi beim FC Barcelona wird wohl noch lange in Erinnerung bleiben.

Während sich bei den meisten die Tränen des Argentiniers im Gehirn einbrannten, blieb der ein oder andere am Sonntag allerdings auch am Outfit von Sergino Dest hängen ( Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker ).

Der Rechtsverteidiger war wie viele weitere Barca-Kollegen bei der Messi-PK zu Gast. Während die meisten Spieler in schlichten, einigermaßen schicken Klamotten auftauchten, griff Dest zu einem ärmellosen Shirt mit passender Sporthose, was an ein Basketball-Trikot erinnerte.