DTM: Erster "Altmeister"-Sieg durch Marco Wittmann

Im sechsten Saisonrennen in der DTM trumpft Ex-Champion Marco Wittmann groß auf. Der 31-Jährige lobt hinterher sein Team.

Marco Wittmann hat als erster “Altmeister” ein Rennen in der neuen DTM gewonnen.

Der Champion von 2014 und 2016 holte sich beim sechsten Saisonlauf am Sonntag im belgischen Zolder im BMW von der Pole Position den Sieg. Der 31-Jährige aus Markt Erlbach verwies Mercedes-Pilot Maximilian Götz (Uffenheim) und den neuseeländischen Rookie Liam Lawson im Ferrari auf die Plätze.

“Wir sind mit null Erwartungen in das Wochenende gegangen. Aber ab dem ersten Training waren wir konkurrenzfähig”, sagte Wittmann bei Sat.1 nach seinem insgesamt 13. DTM-Sieg und dem ersten seit 2019: “Wir sind überglücklich, das Team hat einen mega Job gemacht.” Seine Mechaniker hatten in der Nacht noch den Motor an Wittmanns Auto ausgetauscht.