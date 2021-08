Coronafall beim FSV Mainz 05: Angreifer Karim Onisiwo fällt aus

Angreifer Karim Onisiwo vom FSV Mainz 05 ist am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Alle weiteren Tests bei Mainz 05 negativ

Alle weiteren Spieler seien sowohl am Freitag als auch am Samstag negativ getestet worden, sodass die Partie beim Regionalligisten planmäßig am Sonntagnachmittag stattfinden konnte.